Роналду-младший вернулся в "Реал"

Криштиану Роналду-младший, сын португальского нападающего Криштиану Роналду, вернулся в академию мадридского “Реала”, сообщает журналист Эду Корнаго в своем твиттере.

“Реал” снова принимает старшего сына Криштиану Роналду в свою академию. Парень забил 50 голов в 20 играх за команду U-14", - написал Корнаго.

12-летний Роналду-младший ранее занимался в академиях “Ювентуса” и “Манчестер Юнайтед”.

Что касается отца-мальчика, 37-летнего Роналду, то он в настоящее время является свободным агентом, но в ближайшее время может перейти в саудовский “Аль-Наср”.

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