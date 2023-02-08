Руководитель "Шахтера" назвал финансовые потери клуба из-за ФИФА

Генеральный директор донецкого “Шахтера” Сергей Палкин рассказал, что из-за правила ФИФА клуб может потерять около 70 миллионов евро. По данному правилу футболисты могут покидать украинский клуб бесплатно.

“Если правило ФИФА продолжит действовать, то ”Шахтер" может потерять до 70 миллионов евро, так как 70 процентов наших игроков покинут команду бесплатно. А мы потратили большие деньги перед войной, чтобы купить этих футболистов. К тому же, данные трансферы были оформлены в рассрочку, поэтому мы продолжаем за них платить. ФИФА не предложила нам как-то решить эту ситуацию", - приводит слова Палкина ВВС.

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