Руководитель "Интера" оценил шансы на переход Месси

Вице-президент “Интера” Хавьер Дзанетти выразил мнение, что итальянскому клубу будет почти невозможно подписать нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси.

“Я считаю, что Месси олицетворяет сущность футбола. Он полностью заслужил награду FIFA The Best. Что касается его возможного перехода в ”Интер", то осуществить это крайне сложно и, думаю, очень дорого", - приводит слова Дзанетти ESPN.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

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