Алаба назвал причину, почему голосовал за Месси в голосовании за FIFA The Best

Защитнику мадридского “Реала” Давиду Алабе пришлось оправдываться перед фанатами королевского клуба за то, что в голосовании за награду FIFA The Best он проголосовал за нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси, а не за форварда мадридцев Карима Бензема.

“Решение проголосовать за Месси было выбором всей сборной Австрии, а не только мое. При этом я считаю лучшим нападающим в мире именно Бензема”, - написал Алаба в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. На счету 35-летнего Бензема 18 забитых мячей и пять голевых передач в 25 поединках за “Реал”.

Не пропустите: Винисиус может сменить игровой номер в "Реале".