Роналду тренируется с "Реалом"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского “Реала”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, футболист занимается на одном из полей спортивного комплекса королевского клуба, но отдельно от футболистов “Реала”.

В настоящее время 37-летний Роналду является свободным агентом, так как в ноябре он со скандалом покинул “Манчестер Юнайтед”. В нынешнем сезоне форвард провел за манкунианцев и национальную сборную 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Сборную Португалии может возглавить бывший тренер "Шахтера".