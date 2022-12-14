Сборную Португалии может возглавить бывший тренер "Шахтера"
Новости футбола Сегодня, 10:00
Бывший тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру попал в список кандидатов на пост наставника сборной Португалии.
Как известно, Федерация футбола Португалии в ближайшее время объявит об отставке Фернанду Сантуша, с которым португальцы дошли до ¼ финала чемпионата мира и вылетели от команды Марокко.
Кроме Каштру на должность претендуют наставник молодежной команды Португалии Руй Жорже, главный тренер “Аль-Хиляла” Леонарду Жардим и наставник “Ромы” Жозе Моуриньо.
Напомним, что Каштру работал в чемпионате Украины с 2019 по 2021 годы.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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