Сборную Португалии может возглавить бывший тренер "Шахтера"

Бывший тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру попал в список кандидатов на пост наставника сборной Португалии.

Как известно, Федерация футбола Португалии в ближайшее время объявит об отставке Фернанду Сантуша, с которым португальцы дошли до ¼ финала чемпионата мира и вылетели от команды Марокко.

Кроме Каштру на должность претендуют наставник молодежной команды Португалии Руй Жорже, главный тренер “Аль-Хиляла” Леонарду Жардим и наставник “Ромы” Жозе Моуриньо.

Напомним, что Каштру работал в чемпионате Украины с 2019 по 2021 годы.