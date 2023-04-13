Роналду отреагировал на увольнение главного тренера "Аль-Насра"

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду поделился мнением об отставке главноно тренера Руди Гарсии.

“Приятно было поработать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем”, – написал португалец в сторис своего инсаграма.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен работой наставника.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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