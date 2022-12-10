Роналду не забил ни одного гола в плей-офф чемпионатов мира
Новости футбола Вчера, 12:14
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в плей-офф чемпионатов мира.
Форвард не сумел отличиться в матче ¼ финала против сборной Марокко (0:1) и теперь на его счету восемь матчей без голов в раундах на выбывание.
37-летний Роналду принимал участие в пяти чемпионатах мира и забил восемь голов, но ему удавалось отличиться только на групповых этапах. На ЧМ-2022 он принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.
Не пропустите: Роналду эмоционально отреагировал на вылет Португалии с ЧМ-2022.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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