Роналду не забил ни одного гола в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в плей-офф чемпионатов мира.

Форвард не сумел отличиться в матче ¼ финала против сборной Марокко (0:1) и теперь на его счету восемь матчей без голов в раундах на выбывание.

37-летний Роналду принимал участие в пяти чемпионатах мира и забил восемь голов, но ему удавалось отличиться только на групповых этапах. На ЧМ-2022 он принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.

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