Роналду эмоционально отреагировал на вылет Португалии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира-2022 против сборной Марокко (0:1).

Футболист покинул после сразу же после финального свистка и в слезах ушел в подтрибунное помещение.

37-летний Роналду на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти. В настоящее время форвард является свободным агентом.

Не пропустите: Неймар может завершить карьеру в сборной Бразилии.