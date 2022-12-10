Роналду эмоционально отреагировал на вылет Португалии с ЧМ-2022
Новости футбола Вчера, 12:09
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира-2022 против сборной Марокко (0:1).
Футболист покинул после сразу же после финального свистка и в слезах ушел в подтрибунное помещение.
37-летний Роналду на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти. В настоящее время форвард является свободным агентом.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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