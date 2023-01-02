Роналду может перейти в клуб АПЛ

Нападающий “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в “Ньюкасл” в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб может арендовать португальца, но только в случае выхода в Лигу чемпионов. Такой пункт присутствует в контракте футболиста с саудовским клубом.

Напомним, что Роналду прошлым летом и в декабре пытался перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Впрочем, все клубы отказались от варианта с португальцем.

37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” несколько дней назад, подписав с клубом контракт до лета 2025 года.

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