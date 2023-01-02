"Бавария" нашла конкурента Нойеру в Бундеслиге

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вратарю франкфуртского “Айнтрахта” Кевину Траппу, сообщает Bild.

По сведениям источника, баварцы рассматривают кандидатуру голкипера в качестве конкуренту основному вратарю Мануэлю Нойеру, который в данный момент восстанавливается после травмы.

В нынешнем сезоне 32-летний Трапп провел за “Айнтрахт” 24 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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