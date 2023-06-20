Роналду мощно высказался о своих рекордах в футболе

Капитан сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, как относится к рекордам в национальной команде.

На данный момент на счету футболиста 199 матчей и 122 гола за сборную.

"Я знаю, что я являюсь рекордсменом по количеству игр и забитых мячей за команду. Но я не стремлюсь установить новые рекорды - они сами находят меня. Я доволен тем, что имею, и всё ещё мотивируюсь играть на высшем уровне.

Я амбициозен и хочу войти в историю сборной Португалии. Надеюсь, что мы сможем выиграть ещё несколько трофеев", - сказал 38-летний португалец.