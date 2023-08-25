Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии

В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде разгромил “Аль-Фатех”. Матч состоялся в городе Аль-Хасе на стадионе “Стадион принца Абдуллы бин Джалави” и завершился победой гостей со счетом 5:0.

В середине первого тайма счет открыл Садио Мане, которому голевой пас отдал Криштиану Роналду. На 38-й минуте преимущество гостей увеличил Роналду с передачи Султана Аль-Ганнама. В начале второго тайма счет до крупного довел Роналду с паса Абдулрахмана Гариба. На 81-й минуте четвертый гол забил Мане, которому ассистировал Гариб. В концовке матча окончательный счет установил Роналду с передачи Навафа Аль-Бушала.

“Аль-Наср”, набрав три очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Фатех” с 4 очками остался на восьмом месте.

“Аль-Фатех” – “Аль-Наср” - 0:5 (0:2, 0:3)

Голы: 0:1 – 27 Мане, 0:2 – 38 Роналду, 0:3 – 55 Роналду, 0:4 – 81 Мане, 0:5 – 90 Роналду.

“Аль-Фатех”: Ринне, Аль-Зубайди (Baattia, 46), Денайер (Аль-Харби, 46), Аль-Авджами, Аль-Юсиф, Петрос (Alhassan, 60), Селараян, Тельо, Бендебка (Аль-Фухаид, 60), Батна (Al Masoud, 85), Аль-Брейкан.

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 86), Лапорт, Аль-Фатиль, Конан, Брозович (Аль-Наджи, 75), Отавио (Аль-Сулайхим, 90), Аль-Хайбари, Мане (Яхья, 86), Гариб (Аль-Ганнам, 86), Роналду.