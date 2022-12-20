Роналду хочет сыграть на следующем чемпионате мира

Нападающий Криштиану Роналду не собирается уходить из сборной Португалии, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист планирует принять участие в чемпионате мира 2026 года. Форвард остался крайне разочарован выступлением Португалии на ЧМ-2022, так как сборная вылетела на стадии ¼ финала. Также Роналду болезненно воспринял чемпионский титул сборной Аргентины и Лионеля Месси.

В настоящее время 37-летний Роналду является свободным агентом. Ожидается, что он в ближайшее время может перейти в саудовский “Аль-Наср”.

Не пропустите: Месси - спортсмен года по версии BBC Sports.