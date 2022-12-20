Месси - спортсмен года по версии BBC Sports

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии BBC Sports.

По сведениям источника, одной из причиной выбора в пользу форварда стало чемпионство Аргентины на чемпионате мира-2022. При этом, сам Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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