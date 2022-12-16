"Рома" не отпускает Моуринью в сборную Португалии

Римская “Рома” не хочет отпускать главного тренера Жозе Моуринью в сборную Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба так же отказывается соглашаться на совмещение постов португальцем. Таким образом, португальской ассоциации футбола придется выкупать тренера у римлян, так как его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что 59-летний Моуринью является приоритетным вариантом для сборной Португалии, которая ищет нового тренера после увольнения Фернанду Сантуша.

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