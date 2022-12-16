Сантуш высказался о своем уходе из сборной Португалии

Уже бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своем уходе.

По словам специалиста, он покинул команду с чувством огромной благодарности.

"Для меня это было мечтой, которую я осуществил. Хочу сказать спасибо всем футболистам, с которыми работал с 2014 года, всем без исключения.

Тренеру сборной всегда приходится принимать тяжелые решения. Именно поэтому часто будут недовольные. Все мои решения были во благо сборной. Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал, и португальских болельщиков", - отметил он.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре португальцы выбыли на стадии четвертьфинала.