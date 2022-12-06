"Рома" нацелилась на нападающего "Барселоны"

“Рома" проявляет интерес к голландскому нападающему “Барселоны” Мемфису Депаю, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Летом у форварда закончится контракт с каталонцами, поэтому римляне смогут подписать его бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” и сборную Нидерландов 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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