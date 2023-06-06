"Рома" может купить нападающего ПСЖ

Римская “Рома” проявляет интерес к аргентинскому нападающему “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе римлян аргентинец может заменить английского нападающего Тэмми Абрахама, который получил тяжелую травму колена и пропустит не менее полугода. ПСЖ готов продать Икарди, так как на него не рассчитывает тренерский штаб.

В нынешнем сезоне 30-летний Икарди выступает за “Галатасарай” на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.