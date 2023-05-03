"Рома" Моуринью не смогла победить клуб Берлускони

В матче 33-го тура чемпионата Италии “Монца”, которой владеет Сильвио Берлускони, на своем поле сыграла вничью с “Ромой” со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Стефан Эль-Шаарави, но на 39-й минуте равновесие восстановил Лука Кальдирола.

“Рома”, набрав 58 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Монца” с 45 очками поднялась на 10-ю позицию.

“Монца” – “Рома” - 1:1 (1:1)

Голы: Эль-Шаарави, 24 - 0:1, Кальдирола, 39 - 1:1

“Монца”: Ди Грегорио, Кальдирола (Марлон, 86), Мари, Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Кольпани (Биринделли, 46), Ровелла (Мачин, 65), Чурриа, Капрари (Валоти, 66), Мота (Гюткьяер, 86).

“Рома”: Патрисиу, Челик, Манчини, Рожер, Кристанте, Залевски (Спинаццола, 61), Пеллегрини, Бове (Тахирович, 84), Эль-Шаарави (Вольпато, 69), Сольбаккен (Камара, 61), Абрахам.

Удаление: Челик (90).

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