"Рома" Моуринью не смогла победить клуб Берлускони
В матче 33-го тура чемпионата Италии “Монца”, которой владеет Сильвио Берлускони, на своем поле сыграла вничью с “Ромой” со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Стефан Эль-Шаарави, но на 39-й минуте равновесие восстановил Лука Кальдирола.
“Рома”, набрав 58 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Монца” с 45 очками поднялась на 10-ю позицию.
“Монца” – “Рома” - 1:1 (1:1)
Голы: Эль-Шаарави, 24 - 0:1, Кальдирола, 39 - 1:1
“Монца”: Ди Грегорио, Кальдирола (Марлон, 86), Мари, Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Кольпани (Биринделли, 46), Ровелла (Мачин, 65), Чурриа, Капрари (Валоти, 66), Мота (Гюткьяер, 86).
“Рома”: Патрисиу, Челик, Манчини, Рожер, Кристанте, Залевски (Спинаццола, 61), Пеллегрини, Бове (Тахирович, 84), Эль-Шаарави (Вольпато, 69), Сольбаккен (Камара, 61), Абрахам.
Удаление: Челик (90).
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