"Рома" Моуринью хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Римская “Рома” проявляет интерес к французскому защитнику франкфуртского “Айнтрахта” Эвану Ндика, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассчитывает подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с немцами. Таким образом, француз может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Барселона” и английские клубы.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндика провел за “Айнтрахт” 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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