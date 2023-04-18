Анчелотти высказался об интересе "Реала" к Беллингему

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что королевский клуб проявляет интерес к полузащитнику дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуду Беллингему.

“К сожалению, Беллингем является игроком ”Боруссии", а мне не нравится говорить о футболистах других команд. Извините", - приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за игрока порядка 150 миллионов евро. Интерес к англичанину также проявляют “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”.

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