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Анчелотти сделал выбор между "Реалом" и сборной Бразилии

Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

Наставник “Реала” Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов относительно своего будущего.

Напомним, что итальянца активно сватают на пост главного тренера сборной Бразилии.

По словам звездного тренера, ему уже надоело говорить об этом и что он хочет остаться в Мадриде.

Напомним, что Анчелотти вернулся в “Реал” летом 2021 года, выиграв с тех пор Ла Лигу и Лигу чемпионов УЕФА.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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