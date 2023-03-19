Ройс побил "вечный" рекорд дортмундской "Боруссии"

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Марко Ройс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Футболист отметился дублем в матче 25-го тура чемпионата Германии против “Кельна” (6:1) и на его счету теперь 161 гол за клуб.

33-летний Ройс выступает за “Боруссию" с 2012 года. За клуб он провел 377 матчей. Также на его счету 120 голевых передач.

Не пропустите: Гави определился с будущим в "Барселоне" на фоне неразберихи с контрактом.