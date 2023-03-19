Гави определился с будущим в "Барселоне" на фоне неразберихи с контрактом

Несмотря на то, что новый контракт полузащитника "Барселоны" Гави не был зарегистрирован из-за финансовых нарушений клуба, он все еще намерен остаться в команде и продолжить свои выступления за нее.

Хотя молодой футболист может покинуть "Барселону" после истечения его текущего контракта в июне, он хочет дождаться разрешения ситуации с новым контрактом.

В то время как апелляция клуба была отклонена судом, "Барселона" все еще надеется на то, что новый контракт Гави будет зарегистрирован до истечения его молодежного контракта.

В этом сезоне Гави принял участие в 24 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.