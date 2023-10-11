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Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника АПЛ

Новости футбола Сегодня, 03:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника АПЛ Фото: The Sun/автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о том, кого считает лучшим центральном защитнике в английской Премьер-лиге.

По словам футбольного эксперта, сейчас таковым является Джон Стоунз из “Манчестер Сити”.

"Салиба очень талантлив, он всегда спокоен как с мячом, так и без него. Но я не думаю, что он достиг бы таких высот без сильного партнера. Нет сомнений, что Габриэль также заслуживает похвалы. На данный момент я считаю Джона Стоунза лучшим центральным защитником в лиге", - заявил Фердинанд, слова которого приводит Metro.

Стоунз выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Он был приобретен у “Эвертона” за 55,6 миллиона евро.. В текущем сезоне 29-летний футболист сборной Англии принял участие в одном матче АПЛ.

После восьми туров "Манчестер Сити" идет лишь на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков.

В следующем туре действующие чемпионы будут играть на выезде против "Брайтона" 21 октября.

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