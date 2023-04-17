Ребров дал ответ на предложение возглавить сборную Украины

Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров согласился возглавить сборную Украины, сообщает журналист Виктр Вацко.

"Имею информацию из нашего футбольного капитолия, что Андрей Васильевич Павелко ходит довольный и говорит, что с Ребровым уже договорились. И завершающий этап, насколько я понял – юридически-экономические нюансы контрактов испанских помощников Реброва. Я думаю, что все это скоро будет завершено. Наши футбольные руководители ожидают, что две-три недели и обо всем можно будет объявлять уже официально, то есть все будет подписано. Речь идет о двух циклах - к Евро-2024 и к ЧМ-2026", - сказал журналист в эфире программы “Вацко Live”.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола предложила Реброву контракт сроком на 10 лет. Ближайшим летом у наставника заканчивается контракт с клубом из ОАЭ, поэтому он может перейти на другую работу без выплаты компенсации его клубу.

48-летний Ребров тренирует “Аль-Айн” с 2021 года. Ранее он работал с “Динамо”, “Аль-Ахли" и “Ференцварошем”.

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