"Челси" определил идеального кандидата на пост главного тренера

“Челси” хочет назначить на пост главного тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает The Times.

По сведениям источника, руководство английского клуба считает немецкого специалиста идеальным кандидатом. Несколько дней назад представители клуба встретились с тренером и провели с ним переговоры.

В данный момент “Челси” возглавляет Фрэнк Лэмпард, под руководством которого “аристократы” проиграли три матча из трех.

Напомним, что 35-летний Нагельсманн некоторое время назад был уволен из “Баварии” и с тех пор является безработным.

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