"Реал" выставил на трансфер самого дорогого игрока в своей истории

Мадридский “Реал” хочет избавиться от бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, королевский клуб выставил футболиста на трансфер из-за его плохой игровой формы, а также высокой зарплаты, которая составляет порядка 30 миллионов евро с учетом налогов. Впрочем, руководство клуба понимает, что продать игрока или даже отдать его в аренду будет крайне сложно. Сам Азар не хочет менять клуб в январе.

32-летний Азар является самым дорогим трансфером в истории “Реала”. Летом 2019 года он перешел из “Челси” за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за клуб семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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