Раскрыты детали трансфера украинца Малиновского в "Марсель"

Полузащитник “Аталанты” и сборной Украины Руслан Малиновский уже сегодня подпишет контракт с “Марселем”.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, французский клуб арендует 29-летнего футболиста с обязательным правом выкупа. Ожидается, что за Малиновского “Аталанта” получит 10+3 млн евро.

Малиновский сыграл в 15 матчах нынешнего сезона, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.