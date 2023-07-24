"Реал" уже готов к трансферу Килиана Мбаппе

Мадридский “Реал” готов к трансферу нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство королевского клуба надеется, что сделка будет закрыта в первую неделю августа. “Реал” готов выделить на сделку около 200-250 миллионов евро. В данную сумму могут войти сумма трансфера, подписной бонус футболиста и его зарплата.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.