"Реал Сосьедад" победил в гостевом матче Ла Лиги

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на выезде обыграл “Осасуну” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли гол Такефусы Кубо и автогол Серхио Эрреры.

“Реал Сосьедад”, набрав 58 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Осасуна” с 44 очками осталась на восьмой позиции.

“Осасуна” – “Реал Сосьедад” - 0:2 (0:1)

Голы: Эррера, 6 (автогол) - 0:1, Кубо, 90 - 0:2

“Осасуна”: Эррера, Пенья (Рубен Гарсия, 69), Хуан Крус, Аридане, Санчес, Мойсес Гомес, Монкайола, Орос (Ибаньес, 74), Муньос (Торро, 74), Барха (Чими Авила, 69), Кике Гарсия (Будимир, 60).

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо (Горосабель, 77), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Мендес, 77), Мерино, Субименди, Барренечеа (Кубо, 63), Фернандес (Серлот, 63), Чо (Ойарсабаль, 46).

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