Реал собирается предложить улучшенную зарплату своему голкиперу

Руководство Реала планирует удержать в команде своего голкипера Андрея Лунина, сообщает Relevo.

Контракт украинского голкипера истекает летом 2025 года. Реал собирается предложить ему новый договор, а если Лунин не захочет продлевать контракт, клуб предложит ему значительно улучшенную зарплату.

После травмы Тибо Куртуа основным голкипером Реала был арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, но по ходу сезона Лунин выиграл у него конкуренцию. Вчера 25-летний вратарь стал одним из героев матча против РБ Лейпциг (1:0). Он совершил 9 сейвов и не пропустил ни одного мяча, что произошло лишь во второй раз в истории Реала.

Всего в текущем сезоне Лунин сыграл 17 матчей, 8 из которых отыграл на ноль, и пропустил 13 мячей.