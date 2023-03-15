"Реал" продлит контракт с основным нападающим

Мадридский “Реал” продлит контракт с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, королевский клуб договорился с футболистом о подписании соглашения до лета 2024 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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