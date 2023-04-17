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"Реал" принял решение по будущему Тчуамени

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Орельена Тчуамени/Автор неизвестен Фото: инстаграм Орельена Тчуамени/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” не собирается продавать французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, королевский клуб продолжается рассчитывает на футболиста, несмотря на то, что ему пока не удалось завоевать твердое место в основном составе. В связи с этим, мадридцы отклонят все предложения о продаже хавбека.

В нынешнем сезоне 23-летний Тчуамени провел за “Реал” 37 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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