"Реал" принял решение по будущему Тчуамени

Мадридский “Реал” не собирается продавать французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, королевский клуб продолжается рассчитывает на футболиста, несмотря на то, что ему пока не удалось завоевать твердое место в основном составе. В связи с этим, мадридцы отклонят все предложения о продаже хавбека.

В нынешнем сезоне 23-летний Тчуамени провел за “Реал” 37 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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