Жене Хакими придется выплатить футболисту крупную сумму
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм Ашрафа Хакими/Автор неизвестен
Суд вынес решение по делу о разделе имущества между защитником “Пари Сен-Жермен” и сборной Марокко Ашрафом Хакими и его женой актрисой Хибой Абук, сообщает Insidesport.
По сведениям источника, Абук придется выплатить футболисту часть своих доходов в размере трех миллионов евро.
Напомним, что девушка подала в суд на марокканца, требуя от него выплатить половину от стоимости общего имущества в 70 миллионов евро. Впрочем, затем выяснилось, что Хакими ничем не владеет, а все его имущество оформлено на маму.
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