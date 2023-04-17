Жене Хакими придется выплатить футболисту крупную сумму

Суд вынес решение по делу о разделе имущества между защитником “Пари Сен-Жермен” и сборной Марокко Ашрафом Хакими и его женой актрисой Хибой Абук, сообщает Insidesport.

По сведениям источника, Абук придется выплатить футболисту часть своих доходов в размере трех миллионов евро.

Напомним, что девушка подала в суд на марокканца, требуя от него выплатить половину от стоимости общего имущества в 70 миллионов евро. Впрочем, затем выяснилось, что Хакими ничем не владеет, а все его имущество оформлено на маму.

Не пропустите: Потери "Баварии" и "Боруссии" Д, крупная победа "Шальке": результаты 28-го тура Бундеслиги.