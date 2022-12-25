"Реал" определил пять кандидатов на случай ухода Анчелотти

Мадридский “Реал” рассматривает пять кандидатов на замену главному тренеру Карло Анчелотти, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, королевский клуб проявляет интерес к тренеру молодежной команды “Реала” - “Кастильи” Раулю, тренеру “Хувениля А” ("Реал" U16) Альваро Арбелоа, Хаби Алонсо ("Байер"), Томасу Тухелю (безработный) и Юлиан Нагельсманн ("Бавария").

Напомним, что контракт Анчелотти с “Реалом” действует до лета 2024 года.

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