Кроос может завершить карьеру летом

Хавбек “Реала” Тони Кроос близок к тому, чтобы завершить карьеру уже летом 2023 года.

Как известно, соглашение 32-летнего немца с испанским клубом истекает летом 2023 года.

По информации Marca, футболист согласен продлить соглашение. Если контракт ему не предложат, он закончит карьеру.

В то же время тренер “сливочных” Карло Анчелотти надеется, что Кроос еще останется в команде. Решение футболист примет в феврале.