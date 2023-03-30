"Реал" не хочет отпускать украинца

Мадридский “Реал” хочет сохранить украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает Relevo.

По сведениям источника, руководство испанского клуба не хочет отпускать голкипера, несмотря на то, что им недоволен главный тренер Карло Анчелотти. Итальянский специалист считает Лунина недостаточно надежным и уже попросил клуб найти нового вратаря.

В нынешнем сезоне 24-летний Лунин провел за “Реал” 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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