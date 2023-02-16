"Реал" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Юнайтед” и сборной Португалии Диогу Далоту, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Португалец может достаться мадридцам по сниженной цене, так как его контракт с манкунианцами истекает летом 2024 года. Не исключено, что “Реал” решит отложить трансфер на год, чтобы затем заполучить игрока бесплатно. Ранее сообщалось, что Далотом интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 23-летний Далот провел за “Манчестер Юнайтед” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" заинтересовался защитником “Интера”.