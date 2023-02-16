"Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Интера"
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Федерико Димарко/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику “Интера” Федерико Димарко, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “горожан” итальянец может заменить португальца Жоау Канселу, который перешел в “Баварию” на правах аренды, а летом, скорее всего, покинет команду окончательно.
В нынешнем сезоне 25-летний Димарко провел за “Интер” 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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