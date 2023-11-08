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Реал Мадрид отказался от подписания Килиана Мбаппе

Новости футбола Вчера, 12:49
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Реал Мадрид отказался от подписания Килиана Мбаппе Реал Мадрид отказался от подписания Килиана Мбаппе

Реал Мадрид окончательно отказался от подписания французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Cadena SER.

По информации источников, испанский клуб больше не намерен подписывать 24-летнего футболиста. Этот вариант исключен даже в случае возможной сделки на правах свободного агента следующим летом. В Реале считают, что "сериал Мбаппе" уже закрыт.

Указывается, что есть несколько причин для такого решения, включая зарплату в 20 миллионов евро в год, возраст игрока и приход 17-летнего форварда Эндрика следующим летом, о трансфере которого клуб договорился ранее. Кроме того, ожидается, что внутри руководства "королевского" клуба уладится ситуация относительно перехода Мбаппе, которая создавала негативный климат в управлении из-за расхождения во взглядах.

Напомним, что игроки Реала Мадрида были уверены, что французский нападающий Килиан Мбаппе перейдет в их команду в 2024 году. По информации источников, в команде не слишком обсуждают эту тему и просто рассматривают этот переход следующим летом как нечто само собой разумеющееся.

Однако руководство Реала, с другой стороны, не уверено в необходимости подписывать игрока, которому они не доверяют. Отметим, что в ПСЖ хотят изменить ситуацию и продлить контракт с французом, который истекает 30 июня 2024 года.

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