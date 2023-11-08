Реал Мадрид отказался от подписания Килиана Мбаппе

Реал Мадрид окончательно отказался от подписания французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Cadena SER.

По информации источников, испанский клуб больше не намерен подписывать 24-летнего футболиста. Этот вариант исключен даже в случае возможной сделки на правах свободного агента следующим летом. В Реале считают, что "сериал Мбаппе" уже закрыт.

Указывается, что есть несколько причин для такого решения, включая зарплату в 20 миллионов евро в год, возраст игрока и приход 17-летнего форварда Эндрика следующим летом, о трансфере которого клуб договорился ранее. Кроме того, ожидается, что внутри руководства "королевского" клуба уладится ситуация относительно перехода Мбаппе, которая создавала негативный климат в управлении из-за расхождения во взглядах.

Напомним, что игроки Реала Мадрида были уверены, что французский нападающий Килиан Мбаппе перейдет в их команду в 2024 году. По информации источников, в команде не слишком обсуждают эту тему и просто рассматривают этот переход следующим летом как нечто само собой разумеющееся.

Однако руководство Реала, с другой стороны, не уверено в необходимости подписывать игрока, которому они не доверяют. Отметим, что в ПСЖ хотят изменить ситуацию и продлить контракт с французом, который истекает 30 июня 2024 года.