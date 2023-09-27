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Реал Мадрид и клубы Саудовской Аравии следят за Виктором Осимхеном

Новости футбола Сегодня, 11:20
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Реал Мадрид и клубы Саудовской Аравии следят за Виктором Осимхеном Фото: https://www.instagram.com/victorosimhen9/

В Реал Мадриде и клубах Саудовской Аравии следят за развитием ситуации с Виктором Осимхеном и его скандалом с Наполи, сообщает Daily Mail.

Напомним, что игроку не понравилось, что в сети появилось юмористическое видео с ним. Ранее уже сообщалось о вероятном конфликте между Осимхеном и руководством Наполи. На ситуацию обратили внимание итальянские СМИ. Африканский футболист удалил большую часть фотографий, связанных с его карьерой в Наполе, со своей страницы в социальных сетях. При этом звездный игрок оставил изображение, связанное с национальной командой и его предыдущими клубами.

Из-за такого развития событий Реал Мадрид и клубы Саудовской Аравии заинтересовались в покупке нападающего Наполи в январе 2024 года. Также Челси следит за Осимхеном, но из-за высокой зарплаты наверняка не сможет побороться за африканского игрока. Остается только вопрос, какой клуб выберет футболист, если вздумает покинуть Наполи.

Напомним, что в прошлом сезоне Осимхен провел 39 матчей за Наполи во всех турнирах, забил 31 гол и помог клубу стать чемпионом Серии А.

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