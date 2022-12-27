"Реал" и "Ливерпуль" намерены купить Беллингема по сниженной цене

"Реал" и "Ливерпуль" продолжают борьбу за английского полузащитника дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в контракте футболиста прописаны отступные в размере 68 миллионов евро. Впрочем, данную информацию не подтверждал ни клуб, ни агент игрока. Ранее сообщалось, что “Боруссия”, по разным данным, хочет получить за англичанина от 130 до 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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