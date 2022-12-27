Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси начнет тренироваться со своей командой уже в новом году.

Как пишет источник, во французском клубе ожидают прибытия футболиста 3 января.

Таким образом, аргентинец точно не сыграет против “Страсбура” (28 декабря), “Ланса” (1 января) и “Шатору” (6 января).

Скорее всего, Месси вернется на поле в матче 18-го тура чемпионата Франции 11 января.