Реал близок к трансферу 16-летнего украинского таланта

Мадридский “Реал” близок к трансферу украинского вратаря испанского клуба “Райо Махадаонда” Ильи Волошина, сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб согласовал с украинцем условия личного контракта. Теперь клубам осталось договориться между собой. Сумма возможного трансфера не разглашается.

16-летний Волошин в случае перехода в “Реал” будет выступать за команду “Хувениль В”, за которую играют футболисты возрастом до 19 лет. Стоит отметить, что рост талантливого украинского голкипера превышает два метра. Он подпишет с клубом из Мадрида контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Это максимальная длительность контракта для игроком такого возраста.

Напомним, что за основной состав “Реала” играет 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах и пропустил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне “Реал” выиграл три матча из трех в чемпионате Испании. Благодаря этому мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.