Реал благодаря дублю Беллингема вырвал победу над Барселоной

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось очередное Эль-Класико: Барселона на своем поле принимала мадридский Реал.

Несмотря на все кадровые проблемы в первой половине матча острее были именно хозяева. Неразберихой в защите мадридцев и ошибкой Алабы воспользовался Илкай Гюндоган. Немец открыл счет на шестой минуте. К слову, это был единственный удар в створ ворот в первом тайме.

Во втором тайме на поле появился Роберт Левандовски, который почти месяц пропустил из-за травмы. Реал выглядел сильнее во втором тайме, ведь ему надо было отыгрываться. На 69-й минуте слово взял Беллингем, который метров с 25-ти шикарным ударом сравнял счет. Этот гол стал 9-м для 20-летнего англичанина в этом сезоне Ла Лиги. А на 92-й минуте Джуд, не без доли везения, вырвал победу для своей команды.

Барселона — Реал Мадрид — 1:2

Голы: 1:0 — Гюндоган 6, 1:1 — Беллингем 69, 1:2 — Беллингем 90+2.

Добавим, что команды не играли между собой в ничью в рамках Ла Лиги с декабря 2019-го года.

Реал после этого матча останется лидером Ла Лиги.