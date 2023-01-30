"РБ Лейпциг" вступил в борьбу за экс-хавбека "Реала"

"РБ Лейпциг" проявляет интерес к испанскому полузащитнику Иско, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может подписать футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. В составе “быков” Иско может заменить травмированного хавбека Дани Ольмо. Испанец является свободным агентом, поэтому может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что им интересуется “Унион”.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Иско выступал за “Севилью”, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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