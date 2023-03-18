"РБ Лейпциг" проиграл аутсайдеру Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на выезде проиграл “Бохуму” со счетом 0:1.

Единственный гол в начале второго тайма забил Эрхан Машович.

“Бохум”, набрав 25 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “РБ Лейпциг” с 45 очками остался на третьей позиции.

“Бохум” – “РБ Лейпциг” - 1:0 (0:0)

Гол: Машович, 48 - 1:0

“Бохум”: Риманн, Стафилидис, Ордец, Машович, Данило Соарес (Хайнц, 58), Лосилла, Штегер (Ферстер, 69), Остерхаге (Ламбропулос, 87), Асано (Кунде, 69), Антви-Аджей (Хольтманн, 69), Хофманн.

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Симакан (Хенрихс, 71), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 82), Кампль, Лаймер (Айдара, 82), Собослаи, Поульсен (Форсберг, 68), Андре Силва, Вернер (Ольмо, 71).

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