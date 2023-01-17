"РБ Лейпциг" подтвердил переход своего лидера в "Челси"

Спортивный директор “РБ Лейпциг” Макс Эберль анонсировал трансфер форварда команды Кристофера Нкунку в лондонский “Челси”.

По словам функционера, сделка по футболисту уже завершена.

Ранее СМИ писали что нападающий прошёл медицинское обследование для лондонского клуба еще в сентябре.

Ожидается, что сумма трансфера составит 60 млн.

В этом сезоне Нкунку сыграл 15 матчей и забил 12 голов.